Chelsea annonce la sanction prise contre Kepa Arrizabalaga

Les images ont fait le tour du monde. Alors que les tirs au but approchaient pour enfin désigner un vainqueur dans cette ennuyeuse finale de Carabao Cup, Kepa Arrizabalaga refusait de céder sa place après avoir fait appel au médecin de Chelsea. Willy Caballero était déjà prêt sur le bord du terrain, attendant sagement que son coéquipier sorte du terrain. Il n’est jamais entré. Le refus de son coéquipier a mis Maurizio Sarri hors de lui, provocant une scène surréaliste dans un stade médusé.



« Il voulait me faire savoir qu’il était en condition pour faire la séance des tirs au but. Il avait raison, mais la façon dont il s’est comporté n’était pas bonne. Mentalement, il était prêt. Je ne l’ai réalisé qu’après le match » a préféré plaisanter l’Italien en conférence de presse dans un sourire un peu nerveux. En s’opposant à l’autorité de son coach, Kepa a mis son équipe dans l’embarras. En plus de la défaite face à Manchester City, certains cadres ont été pointés du doigt comme le capitaine Azpilicueta qui aurait dû forcer son gardien à quitter le terrain. Une sanction plutôt clémente Les médias anglais ont tiré à boulets rouges sur l’ancien de l’Athletic alors que Chelsea avait préféré ne pas commenter cet épisode, hormis la conférence de presse obligatoire de Sarri. Les Blues ont finalement communiqué hier soir, tard dans la nuit, en publiant tout d’abord les nouvelles excuses de leur gardien fautif. « J’étais très heureux de jouer ma première finale de Carabao Cup hier (avant-hier) et fier de la performance de mon équipe. (…) J’ai commis une grosse faute. J’ai voulu prendre le temps pour m’excuser devant le coach, Willy (Caballero), mes coéquipiers et le club. Maintenant que j’ai fait ça, je veux aussi le faire vis-à-vis des supporters. Je vais tirer les leçons de cet épisode et j’accepte la punition que le club choisira ».

Et la sanction est tombée juste en dessous. « Le club a pris la décision de sanctionner Kepa d’une amende équivalent à une semaine de salaire (225 000€). Cette somme sera reversée à la Chelsea Foundation ». Et si le montant de l’amende est élevé, Kepa Arrizabalaga s’en sort clairement très bien au vu de son comportement. Pour rappel, Serge Aurier n’avait plus rejoué avec l’équipe première du PSG pendant près de deux mois après l’affaire du Periscope en 2015/2016. Reste maintenant à savoir quand Sarri lui redonnera une place de titulaire.