Chelsea autorisé à vendre des billets à nouveau

Depuis plusieurs semaines la situation de Chelsea est plutôt critique. Mis en vente par Roman Abramovich à cause de ses relations avec Vladimir Poutine, le club n'avait plus le droit de vendre des billets pour ses matchs jusqu'à aujourd'hui et la décision de la Premier League de revenir partiellement sur ce choix.



En effet, la BBC indique que les Blues seront autorisés à vendre des billets pour les matchs à l'extérieur en championnat, son match de FA Cup à Wembley ainsi que son match à domicile face au Real Madrid en Ligue des Champions et les rencontres de la section féminine. Pour les matchs à domicile en championnat, seuls les supporters adverses peuvent acheter des billets. Les recettes de ces ventes seront reversées à une association humanitaire venant en aide en Ukraine.