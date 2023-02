Chelsea : ça se complique pour Kalidou Koulibaly

Un nouveau départ ! Voici ce que souhaitait réaliser Kalidou Koulibaly après huit belles années à Naples. Dans le même temps, Chelsea avait aussi besoin de repartir sur un nouvel élan. Suite à la guerre en Ukraine, Roman Abramovitch a été obligé de vendre le club à Todd Boehly.



Le milliardaire américain a apporté directement des fonds et un nouveau projet. Un mariage qui avait tout pour fonctionner entre un club ambitieux référencé en Europe et l’un des meilleurs défenseurs centraux du circuit.



«Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Koulibaly, coéquipier international d’Édouard Mendy, renforcera considérablement nos options défensives suite aux départs de Toni Rüdiger et Andreas Christensen», pouvait-on d’ailleurs lire au moment de sa signature chez les Blues.



S’engageant avec le club londonien jusqu’en juin 2026, le natif de Saint-Dié-des-Vosges réalisait une première probante contre Everton le 6 août (1-0) avant de marquer lors du nul contre Tottenham (2-2). Un début d’aventure plutôt sérieux pour le Sénégalais qui connaissait néanmoins quelques petits pépins physiques sur la première partie de saison.



En mauvaise posture suite à une irrégularité qui aura coûté le poste d’entraîneur à Thomas Tuchel, Chelsea se retrouve aujourd’hui dans le milieu de tableau et ce n’est pas le Sénégalais qui cachait ses responsabilités.



«Aujourd’hui Chelsea n’est pas à sa place et les seuls fautifs c’est nous. Donc on doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place» expliquait-il au micro de Canal + en novembre dernier avant la Coupe du monde. Si on pouvait emmètre quelques critiques autour du numéro 26, il n’était pas parmi les principaux fautifs de ces performances compliquées des Blues et sa Coupe du monde qui a suivi avec le Sénégal a été une réussite (1/8e de finale).



Kalidou Koulibaly est devenu remplaçant

Pourtant le retour aux affaires avec Chelsea n’a pas suivi la dynamique de cette compétition probante de Kalidou Koulibaly. Enchaînant cinq titularisations après cette compétition, il va vivre trois revers (1-0 et 4-0 contre Manchester City ainsi que 2-1 contre Fulham) et un match nul.



Pas une bonne dynamique, surtout que Chelsea lui a apporté un concurrent supplémentaire avec Benoît Badiashile qui a été acheté pour 38 millions d’euros à Monaco et le défenseur français de 21 ans s’est vite montré à son aise. C’est d’ailleurs lui qui débutait au lieu de Kalidou Koulibaly contre Crystal Palace le 15 janvier dernier et il marquait des points.



«Je pense que Benoît a bien joué, vraiment bien. C’était un bon match pour lui. Koulibaly a beaucoup joué et il fallait prendre en compte le match de jeudi. Il a bien passé la balle, quand il avait besoin de sortir le ballon de la tête il l’a fait. Il doit s’adapter à la Premier League, cela lui prendra du temps, mais c’était très positif», expliquait ainsi Graham Potter après une victoire 1-0. Ne disputant que 12 minutes, Kalidou Koulibaly n’a depuis pas rechaussé les crampons.



Contre Liverpool (0-0) et Fulham (0-0), il a débuté sur le banc sans entrer en jeu et il n’était pas dans le groupe contre West Ham (1-1). Si Graham Potter a expliqué cette décision en mettant en avant une maladie du sénégalais et la volonté de le garder au repos avant d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions ce mercredi, le malaise Kalidou Koulibaly est en train de s’installer.



Dans une interview pour le média anglais Ice 36, l’ancien joueur de Chelsea (entre 2001 et 2004), Emmanuel Petit avait d’ailleurs montré son étonnement face aux récents choix des Blues :



«il y a tellement de jeunes défenseurs à Chelsea. Ils ont Chalobah et Fofana, mais mon principal souci est que Potter joue avec trois défenseurs centraux et Kalidou Koulibaly n’aime pas ce système. Il a l’habitude de jouer dans une défense à quatre à Naples et c’est quelque chose de totalement différent pour lui, donc il a du mal. En plus de cela, il joue dans une ligue beaucoup plus rapide que la Serie A et, quelques semaines après avoir rejoint le club, Tuchel a été limogé. Chelsea a pris tellement de mauvaises décisions.»



De plus, les rumeurs d’un départ cet été se multiplient pour Kalidou Koulibaly.



Récemment, The Telegraph révélait que l’ancien de Genk ne serait pas conservé en cas de bonne offre. Dans le dur, Kalidou Koulibaly va devoir batailler dur pour changer son histoire avec les Blues, car cette dernière tourne décidément au vinaigre.



Footmercato