Cherté du fer et du ciment : le ministre Oumar Sarr s'explique devant les députés

« Nous avons deux sous-secteurs. Une qui concerne le secteur minier et l'autre le secteur géologie. Sur le secteur géologique, nous voulons accélérer leur marche. Nous voulons très rapidement avec un plan détaillé de notre patrimoine géologique connaître mètre carré par mètre carré la connaissance de notre sous-sol. Nous avons des programmes pour cela. Comme la prise de cadre, des échelles réduites, des test d'ordre chimique ou géophysique. Sur le côté miniers, il y a une maîtrise du secteur artisanal. Il y a les questions de carrière qu'il faudra gérer. Il y a une direction des carrières qui a été créée à côté de la direction des mines », a déclaré Oumar Sarr.



Sur les coûts du ciment le fer, le sable également, le ministre dira qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de fer local construit à partir de nos richesses. « Nous sommes en train de voir comment exploiter ce fer. Nous sommes en train de trouver des partenaires pour exploité ces fers. Du côté ciment, nous avons expliqué que nous avons des ciments des moins chers au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut pouvoir garder ces coûts. Nous avons quelle que soit la situation maintenir les coûts liés au ciment. Pour le sable, nous avons déjà dès mardi, visité les zones au niveau de la région de Dakar où il y a des carrières de sable », dit-il.



Le Ministre Oumar Sarr est également revenu sur les phosphates, le zircone, et l'or. Selon lui de manière générale, « il y'a des programme RSE qui sont utilisés par l'ensemble de ces sociétés. Dans notre code minier, on veut aider plus spécifiquement les collectivités territoriales impactées. Un fonds a été défini de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes ».

