Chikungunya: le vaccin de Valneva a été suspendu aux États-Unis après de nouveaux effets indésirables

Les autorités sanitaires américaines ont suspendu l'autorisation du vaccin anti-chikungunya développé par le laboratoire franco-autrichien Valneva, appuyant leur décision sur de nouveaux signalements d'effets secondaires, a annoncé, lundi 25 août, le groupe. «Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente d'Ixchiq», nom commercial du vaccin, «aux États-Unis», a détaillé Valneva dans un communiqué cité par l'AFP. Ce vaccin est l'un des premiers à être développés contre le chikungunya, maladie virale transmise d'un humain à l'autre par des piqûres de moustiques. Mais son déploiement a été perturbé par le signalement de plusieurs effets graves, notamment dans le cadre d'une épidémie majeure au printemps à la Réunion.