Chine-Afrique : un front sanitaire - Épisode 2 : Une amitié qui transcende la distance (Vidéo)

Face au COVID-19, la Chine et l'Afrique poursuivent leur belle tradition de solidarité. En date du 2 juin, la Chine a déjà dépêché 148 experts médicaux à 11 pays africains dans leur lutte contre l'épidémie. Les 46 équipes médicales chinoises résidant en permanence en Afrique se sont également engagées dans cette lutte. Des experts en Chine ont aussi partagé sans réserve leurs expériences auprès de leurs homologues africains par visio-conférence. La Chine compte une longue histoire d'aide médicale à l'Afrique et les deux parties continuent d'écrire un nouveau chapitre dans cette histoire d'amitié et de coopération dans la lutte contre l'épidémie.