Chine: forte hausse des prix à la production en raison du coût de l’énergie

L’indice des prix à la production a fortement augmenté en Chine. Selon les données publiées, jeudi 14 octobre, par le Bureau national des statistiques (BNS), le prix que facturent les usines chinoises à leurs clients a grimpé de 10,7% en septembre.



Il y a de l’électricité dans l’air en ce moment dans « l’atelier du monde », ou plutôt une absence d’électricité qui entraîne ce surcoût à la sortie des chaînes de montage. Les usines du nord et du sud-est du pays sont soumises à des restrictions. Coupures de courant à répétition avec l’obligation, par exemple, d’interrompre la production.



Deux jours sur cinq

Certains fabricants de Dongguan, le centre industriel à côté de Canton, joints par téléphone, nous ont expliqué que leur usine tournait deux jours sur cinq dans la semaine. Résultats : on fait travailler les ouvriers la nuit pendant les heures creuses, ce qui exige le versement de primes sur salaire.



À la hausse du prix des matières premières s’ajoute désormais une envolée du coût de l’énergie, liée à la hausse du prix du charbon, mais aussi de l’électricité. La facture d’octobre risque d’être salée. Le Premier ministre chinois a autorisé, la semaine dernière, une hausse de 20% du prix de référence de l’électricité de manière à augmenter l’offre des centrales à charbon, premier fournisseur de courant en Chine.



Entreprises très sollicitées

Et ces pannes de courant tombent très mal, les usines chinoises étant très sollicitées par la reprise mondiale depuis la rentrée. Les ateliers des fabricants d’Yiwu, dans la province du Guangdong, tournaient à plein régime ces dernières semaines notamment pour fournir les goodies (petits objets publicitaires) et autres panoplies de la série coréenne à succès Squid Game, très demandés cette année pour Halloween.