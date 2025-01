Chine: l'auteur de l'attaque à la voiture-bélier qui avait fait 35 morts condamné à la peine capitale

À la barre, Fan Weiqiu, 62 ans, a déclaré qu'il avait « exprimé sa colère » après un « mariage brisé » et « des frustrations personnelles » liées au « partage des biens après le divorce ». Le tribunal a souligné que ces motivations étaient totalement « abjectes », les conséquences – 35 morts – « particulièrement graves », la méthode « cruelle » et que le préjudice à la société était suffisamment important pour justifier la peine de mort. Cette attaque a entaché la réputation de la Chine sur la question, sensible, de la sécurité publique, d'autant plus qu'il a fallu près de 24 heures pour que les autorités reconnaissent que des personnes avait été tuées, et ce alors que les vidéos de l'événement étaient censurées sur internet et que le mémorial improvisé en hommage aux victimes a été démantelé par les autorités Lundi 23 décembre, un autre homme, qui avait lui aussi lancé sa voiture contre une foule d'enfants et fait 30 blessés, a également été condamné à la peine de mort, mais avec sursis. Lui aussi avait agi « pour évacuer des émotions personnelles » après des « pertes financières et des conflits familiaux ». Certains experts mettent en cause le ralentissement de l'économie chinoise, pour expliquer la multiplication de ces incidents meurtriers.