Chine : les étudiants sénégalais de Wuhan toujours "confinés" dans leurs universités

Un an après la maîtrise de la pandémie du coronavirus en Chine, épicentre de la maladie, la situation n'évolue pas. Du moins pas pour les 13 étudiants sénégalais de Wuhan, bloqués dans leurs universités à cause du coronavirus, et toujours enfermés. « Le contrôle est strict », ont fait savoir les étudiants à L'Observateur.



« Les étudiants de Wuhan sont là. Ils vont bien, même si certains n’ont pas le droit de sortir de leur université ou pour sortir, il leur faut faire une demande exceptionnelle. La plupart ont pris l’habitude d’être enfermés, mais ça ne doit pas être facile pour des personnes de rester, une année, enfermée dans un campus, de ne pas vaquer librement à leurs occupations », a déploré le président de l’Association des étudiants sénégalais de Chine. « C’est comme s’ils étaient dans une prison », fulmine-t-il.



Younouss Coulibaly embauche la même trompette. À l’en croire, la situation est presque connue de tous en Chine.



« La situation est presque revenue à la normale. Il n’y a qu’une difficulté, ce sont les étudiants qui sont enfermés dans les universités. Ils n’ont pas une liberté à 100%. Ils n’ont pas une liberté d’aller et de venir comme ils le souhaitent. Le contrôle est strict. Les entrées et sorties sont réglementaires », a confié Younouss Coulibaly.



Qui ajoute: « Nous nous sommes adaptés à la nouvelle situation et heureusement, aucun étudiant n'a été infecté. Il n'y a plus de psychose ».



À côté de cette contrainte, il y a eu aussi des problèmes de papiers qui, au-delà des étudiants, touchent une bonne partie des Sénégalais établis en Chine.



« Les étudiants de Wuhan vont bien, mais c’est dur de rester sans activités et ils y sont presque contraints. Certains étudiants et autres businessmen demandent depuis lors au gouvernement d’envoyer des gens pour leur confectionner des passeports (…). Le problème dure et beaucoup de gens ne sont plus en règle », s’est désolé le vice-président de l’association des Sénégalais de Chine, Serigne Mbaye.