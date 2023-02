Choc PSG-Bayern Munich: Mbappé sur le banc, les Compos…

Mbappé va finalement démarrer sur le banc du PSG ce mardi soir dans le choc en 8es de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le coach parisien, Christophe Galtier explique que le buteur français, de retour de blessure, est trop juste.



Il est trop juste. Mon staff médical et Kylian ont réussi l'énorme performance qu'il soit disponible pour ce soir. Mais il ne sera pas disponible pour 60 ou 70 minutes. On va voir selon le scénario du match pour le faire entrer, a indiqué le technicien au micro de RMC Sport. Il est prêt à jouer, pas quelques minutes mais pas 60 ou 70 minutes. C'était une trop grande prise de risque. Sans lui, la verticalité va se faire avec nos latéraux pistons et dans la transition », a-t-il confié au micro de RMC Sport.



Le onze du PSG: Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Zaire Emery, Verratti, Danilo, Soler - Neymar, Messi.



Le onze du Bayern: Sommer - Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Choupo Moting.