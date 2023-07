Choix du futur candidat de BBY: le 1er vice-président de l'AN écarte Amadou Ba et vote Abdoulaye Daouda Diallo

L'heure est au choix et au peaufinage du meilleur profil qui va diriger la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors que Macky Sall n'a toujours pas révélé son choix, les militants, et pas des moindres, ont leur idée quant à la personne sur la quelle le Président Macky Sall devrait porter son choix.



La conviction de Ibrahima Baba Sall, premier vice-président à l'Assemblée nationale et maire de Bakel, est que le meilleur choix ne saurait être que Abdoulaye Daouda Diallo. Ainsi, il écarte Amadou Ba de la course.



A ses yeux, le choix du président de la République doit porter sur un homme de consensus qui, dit-il, « doit être en mesure de rassembler autour de sa personne toutes les franges, du moins la majeure partie des sensibilités de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar». Il poursuit en soulignant qu'il doit être un « militant de la première heure, un membre fondateur de l'Apr sans oublier la loyauté et la fidélité au Président Macky Sall mais aussi les critères tels que le parcours académique et professionnel, le parcours politique, la probité morale et intellectuelle ne seront pas en reste.»



Alors pour M. Sall « Au regard de tous ces critères et des candidats à la candidature déjà déclarés, un semble avoir particulièrement retenu notre attention : il s'agit de notre frère Abdoulaye Daouda Diallo», dit-il.