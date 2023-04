Christophe Galtier placé sous protection avec sa famille après avoir reçu des menaces de mort

Selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier a reçu près de 5000 appels et messages dont certains étaient clairement des menaces de mort. Depuis mardi soir, il bénéficie d’une protection personnelle et familiale mise en place par le club. Le clan Galtier attend maintenant la position d'INEOS. Les dirigeants parisiens poursuivent leur investigation pour tenter de connaître la vérité.



Au PSG, on réaffirme que: 1. Le Paris Saint-Germain est un club engagé de longue date dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations. Le Club travaille depuis de nombreuses années avec les associations de référence sur ces questions. 2. Le Club a été informé par Christophe Galtier de son intention d'engager des poursuites judiciaires contre "des propos injurieux et diffamants" l'ayant visé. 3. Les allégations dont il est question ne concernent pas le Paris Saint-Germain. Elles sont antérieures à l’arrivée de Christophe Galtier au Club.



Le Paris Saint-Germain retient le démenti ferme de son coach et réaffirme son engagement dans la lutte contre le racisme.



Galtier conteste les propos

Christophe Galtier "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il officiait à Nice, a réagi mercredi son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Il annonce des "poursuites judiciaires" à venir.



Me Olivier Martin fait savoir que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne qui a fuité mardi.