Cimetière Saint Lazare : de nouvelles mesures de restrictions liées à la Covid-19

Le variant Delta fait des ravages, étant à l'origine d'un grand nombre de contaminations et complications. En raison de la montée du nouveau cas généré par le virus et du nombre de morts important qu’il engendre ces derniers temps, les représentants du cimetière catholique Saint Lazare ont pris de nouvelles mesures de restrictions pour éviter la propagation de la maladie.



Sur iRadio, Pascal Boucar Dione a déclaré que dorénavant, seules 25 personnes sont autorisées à accéder au lieu d’inhumation, les fossoyeurs dont le nombre était arrêté à 3 passe à 6. La distanciation physique et le port de masque sont également obligatoires lors des enterrements.



Le gestionnaire du cimetière Saint-Lazare a rappelé que bien avant la Covid-19, on inhumait un nombre réduit de personnes décédées. Mais à présent, le nombre d’inhumations dépasse plus de 12 enterrements par jour. « Ce qui est considérable », se désole-t-il.