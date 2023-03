Cinéma : "Le Spectre de Boko Haram", la guerre à hauteur d’enfant

Mohammed et son frère Ibrahim ont perdu leurs parents. Dans le village nord-camerounais de Kolofata où ils ont trouvé refuge, ils jouent avec Falta, Ladki, Isamela et Maloum, dont le père a été tué par un kamikaze déguisé en vendeur de poulets. Entre jeux et corvées domestiques, les enfants vont en classe, dans une école entourée de militaires armés. Car dans les montagnes bordant le village se cachent les jihadistes de Boko Haram qui, depuis près de 10 ans, multiplient attentats-suicides et enlèvements sur le territoire et au Nigeria voisin.



Ce documentaire, intitulé "Le Spectre de Boko Haram", a reçu le Tigre d’Or du festival de Rotterdam début février et concourt au Fespaco, qui se déroule jusqu'au 4 mars. Réalisé par Cyrielle Raingou, une jeune cinéaste camerounaise, qui a suivi des enfants pendant plusieurs mois, il raconte la vie perdurant dans ces villages meurtris, et, en creux, la violence du conflit. Interview.



Cyrielle Raingou : J’ai commencé à visiter la région de Kolofata en 2015, à un moment où Boko Haram frappait très régulièrement. Je travaillais à l’époque avec le Cinéma numérique ambulant et sillonnais la zone pour y projeter des films. Petit à petit, je me suis liée d’amitié avec la population.



L’idée du "Spectre de Boko Haram" est vraiment née de mes recherches sur le terrain entre 2017 et 2019, qui ont été rendues possibles par le soutien de mes producteurs, en France et au Cameroun. J’ai alors décidé de dépeindre l’univers où Boko Haram commettait des exactions en me focalisant sur la vie des enfants, car je trouvais qu’ils avaient une forme d’innocence et de liberté que les grandes personnes avaient perdue. Avec les enfants, dans ces villages, la vie perdure, et c’est pour cela que je me suis focalisée sur leur point de vue et leur vie dans cette zone de conflit.



Le village de Kolofata s’est imposé lorsque j’ai rencontré Mohamed et Ibrahim, les deux frères qui sont devenus les personnages principaux du film. Cette rencontre a tout changé, il y avait une lumière en eux qui les rendait irrésistibles. Je ne voulais pas les quitter. J’ai aussi eu, un peu plus tard, un coup de cœur pour Falta, la petite fille que je filme, et que j’ai rencontrée car elle était dans la même école qu’Ibrahim et Mohamed. Ce sont les enfants qui m’ont fait choisir le village.