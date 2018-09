Cisjordanie: la Cour suprême israélienne autorise la démolition de Khan el-Ahmar

Selon la décision de la Cour suprême israélienne, les bulldozers pourront commencer la démolition de la majeure partie du village de Khan el-Ahmar une semaine après ce feu vert de la juridiction. En principe, plus aucun recours juridique n’est possible. Le tribunal a mis ainsi fin à des années de débat sur le sort du village bédouin situé en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem à proximité immédiate de colonies de peuplement.



Le Ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s’est félicité de la décision des juges qu’il a qualifiée de « courageuse », « face aux attaques hypocrites orchestrées par Abou Mazen [Mahmoud Abbas, le président palestinien - NDLR], la gauche et des pays européens ». La liste unifiée arabe a estimé dans un communiqué que la démolition du village sonnera le glas à tout espoir de création d’un état palestinien.



Plusieurs gouvernements européens, l'ONU et des ONG avaient exercé des pressions contre l’évacuation du village bédouin en affirmant notamment qu'elle provoquerait la scission de la Cisjordanie et éloignerait toute solution viable du conflit. La question est maintenant de savoir de quelle manière se réalisera l’évacuation et où seront transférés cette fois encore les membres de la tribu bédouine Jahalin.