Cité Baraque : un jeune interpellé pour homicide involontaire après une bagarre mortelle

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a procédé, le 15 septembre 2025, à l'interpellation d'un individu pour homicide involontaire suite à une bagarre, rapporte la Police nationale.



Selon les faits, le service a été informé par un appel téléphonique du délégué de quartier de la Cité Baraque qu'à la suite d'une bagarre entre jeunes qui avait dégénéré, un individu domicilié à la Cité Baraque, qui avait été évacué à l'Hôpital Principal, a finalement succombé à ses blessures.



Selon la police, le transport effectué aussitôt dans cette structure hospitalière a permis de confirmer les propos du délégué de quartier.



De plus, les recoupements effectués sur les lieux auprès du frère du défunt ont permis de confirmer que la victime a été blessée par son vis-à-vis.



Informé, le Commissaire de Grand Yoff, qui avait ses éléments sur les lieux, a finalement interpellé puis mis à la disposition du Commissariat de Dieuppeul le mis en cause.



Conduit au service, puis interrogé sommairement sur les faits, le mis en cause a soutenu que la veille, vers 3 heures du matin, la victime, qui était ivre, l'a provoqué en l'injuriant avant de le menacer avec un tesson de bouteille. Il s'est aussi saisi d'un tesson de bouteille pour se défendre. Au cours de leur altercation, ils se sont blessés mutuellement et il est aussitôt retourné chez lui.



C'est plus tard qu'il a été informé par les éléments intervenants que son vis-à-vis a finalement succombé à ses blessures.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours.



