Cité Keur Gorgui: la Police interdit aux membres du FRAPP l'accès au domicile de Sonko

Ils étaient quatre membres du Mouvement "Frapp-France Dégage" (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine), à qui la police a empêché de rencontrer Ousmane Sonko chez lui. Ces derniers se disent "surpris frustrés par les propos du commandant Sarr". Ils soutiennent "qu'ils sont là, pour témoigner leur solidarité au leader du Pastef, et non pour semer le désordre ou faire la violence".



Selon Ben Talib Sow chargé du recrutement du Frapp, ils prennent acte et apprécieront la suite à donner a cette position de refus du commissaire, qu'il qualifie "d'ignoble".



Interpellé sur la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, il affirme qu'il y a "une majorité mécanique à l'Assemblée nationale". Avant de préciser que "le Frapp fera tout pour que cette forfaitaire ne passe pas".