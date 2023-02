City aurait violé pendant neuf saisons le règlement financier de la Premier League

Après enquête, la Premier League a annoncé ce lundi mandater une commission indépendante pour mettre en lumière sur la façon dont Manchester City aurait contourné les règlements financiers du Championnat d'Angleterre de Première Division pendant neuf saisons, de 2009 à 2018.





Les Citizens sont notamment accusés de ne pas avoir fourni « en toute bonne foi » d' « informations financières exactes donnant une image fidèle de la situation financière du club », « en particulier en ce qui concerne ses revenus (parmi lesquels ses revenus de sponsoring), ses coûts d'exploitation et ses parties liées. »



La deuxième série d'infractions répertoriées, en lien avec les saisons allant de 2009-2010 à 2012-2013, fait référence à une violation présumée des règles « obligeant un club membre à inclure tous les détails de la rémunération du manager ». Entre décembre 2009 et mai 2013, le manager du club était Roberto Mancini, actuel sélectionneur de l'Italie.



City avait été un temps exclu des Coupes d'Europe

La Premier League reproche également à City d'avoir violé ses règles exigeant que les clubs se conforment aux règles du fair-play financier (FFP) de l'UEFA.



C'est un nouvel épisode dans la saga financière des Citizens qui avaient été exclus des compétitions européennes pendant deux ans pour ne pas avoir respecté ce même fair-play financier, exclusion annulée par le Tribunal arbitral du sport en juillet 2020.



Manchester City se dit « surpris »

Quelques heures après l'annonce de la Premier League, Manchester City a réagi via un communiqué publié sur son site internet. « Le Manchester City FC est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, compte tenu du grand nombre de documents détaillés fournis à l'EPL (English Premier League) », est-il écrit.



« Le club se félicite de l'examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d'examiner de manière impartiale l'ensemble complet de preuves irréfutables qui existent », poursuivent les Citizens, qui attendent désormais « que cette affaire soit réglée une fois pour toutes ».