Classement FIFA Mars 2020: le Sénégal toujours en tête en Afrique

La FIFA a dévoilé ce jeudi le nouveau classement mondial. Comme attendu à cause de la pandémie de Covid-19, la hiérarchie du football est restée inchangée en ce mois d’avril. Le Sénégal occupe toujours la première place africaine suivi par la Tunisie et le Nigeria.Sans surprise, le classement FIFA n’a pas accouché de grands changements. Dans un contexte marqué par la propagation du Coronavirus qui a réussi à reporter les différentes rencontres entre sélections initialement prévues au mois de mars. Seuls quatre rencontres internationales ont eu lieu depuis la publication du dernier classement au mois de février. De ce fait, le Sénégal garde ainsi leur place de leader sur le plan africain.Les "Lions" mènent ainsi toujours la danse devant la Tunisie et le Nigeria. L’Algérie et le Maroc complètent le Top 5. Ils devraient davantage s’éterniser dans cette position puisqu’il n’y aura également pas de rencontres internationales jusqu’au-delà du mois de juin comme recommandé par la FIFA. Une recommandation suivie par la Confédération africaine de football (CAF) qui en a fait de même ainsi que les autres confédérations continentales. La Belgique est toujours en tête devant la France et le Brésil, l’Angleterre et l’Uruguay complétant le top 5, devant la Croatie et le Portugal. L’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le top 10.Le seul changement noté concerne le Soudan du Sud, qui a rejoint les Bermudes à la 168ème place après que ces dernières ont laissé échapper un point en raison de leur défaite 2-0 face à la Jamaïque (48e, inchangé) le 11 mars. L’unique changement concerne le Soudan du Sud, qui rejoint les Bermudes à la 168e place après que ces dernières ont laissé échapper un point en raison de leur défaite 2-0 face à la Jamaïque (48e, inchangé) le 11 mars. Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 11 juin.