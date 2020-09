Classement FIFA: le Sénégal toujours 1er africain et 20ème mondial

Jeudi, la FIFA a dévoilé son premier classement des nations pour la saison 2020/21. Après des derniers mois fortement perturbés par la pandémie de coronavirus, des matchs internationaux ont enfin pu avoir lieu ce mois-ci, seulement en Europe. Pas de gros bouleversements ainsi pour les nations africaines au sein du Classement FIFA mensuel, mis à jour ce 17 septembre 2020.



C’est toujours le Sénégal qui fait la course en tête devant la Tunisie, qui gagne une place au niveau mondial (26e) en raison de l’effacement d’anciens résultats. Le Nigeria en gagne deux, ce qui lui permet de réintégrer le Top 30 qui compte désormais trois représentants africains. C’est la première fois que trois pays africains figurent dans le Top 30 du Classement FIFA, depuis l’édition de janvier 2018.



Pour le reste, aucun changement notable à signaler. Les autres nations africaines les mieux placées restent l’Algérie (35e), le Maroc (43e), le Ghana (46e), l’Égypte (51e), le Cameroun (53e), le Mali (57e ex-aequo, -1) et la RD Congo (57e ex-aequo, -1). Aucune forte progression ou dégringolade à signaler toutefois. Au niveau mondial, la Belgique reste première devant la France (2e), le brésil (3e), l’Angleterre (4e) et le Portugal (5e). Rendez-vous le 22 octobre pour la prochaine édition avec cette fois des mouvements à prévoir en raison des matchs amicaux programmés par les sélections africaines durant les prochaines dates FIFA (5-13 octobre).