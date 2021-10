Classement FIFA : le Sénégal toujours leader, l’Algérie au pied du podium

Le Sénégal reste leader en Afrique, est suivi par la Tunisie 2ème, l’Algérie est talonnée par le Maroc à la 3 ème place. Les « Fennecs » occupent la 4ème place dans le classement mais restent 30ème au niveau mondial.



Le pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2022, le Cameroun, se retrouve à la 9ème place et gagne plus de quatre places au niveau mondial. Les « Lions « indomptables occupent la 54ème place. Le Mali se pointe à la 10ème place et occupe la 57ème place au niveau mondial.



Classement FIFA du mois d’octobre

1. Sénégal (20e niveau mondial)

2. Tunisie (27e-2)

3. Maroc (29e, +4)

4. Algérie (30e, +0)

5. Nigeria (36e, -2)

6. Egypte (44e, +4)

7. Ghana (52e, +1)

8. Côte d'Ivoire (53e, +1)

9. Cameroun (54e, +1)

10. Mali (57e, +4)