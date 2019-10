Classement FIFA octobre-2019: le Sénégal toujours roi en Afrique, la Belgique garde le trône mondial

La FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel des sélections, et le quatuor de tête reste inchangé. En Afrique, les Lions de la Téranga sont toujours leader et la Belgique garde le trône mondial pour la dixième fois de suite, devançant la France, suivie du Brésil et de l’Angleterre. L’Uruguay va compléter le top 5 au détriment du Portugal.



En Afrique, la Tunisie occupe la 2e place et le Nigeria 3e. Au niveau mondial, les Lions de la Teranga sont 20e, les Aigles de Carthage, 25e et les Super eagles perdent un rang pour se classer 35e.



L’Algérie est 4e sur le continent pour une 38e place mondiale. Tandis que le Maroc complète le Top 5 africain et pointe à la 42e place dans le monde. L’Egypte (49e), le Ghana (51e), le Cameroun (52e), la RD Congo (54e) et la Côte d’Ivoire (56e) bouclent le Top 10 en Afrique.