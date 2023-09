Classement du Ballon d'Or 2023 : Messi, Haaland et Mbappé qui se disputent le statut de favori

Trois noms ont très vite émergé pour le Ballon d'or de cette année: celui de Lionel Messi, qui a enfin remporté la Coupe du monde avec l'Argentine (en plus du titre de champion de France avec le PSG), celui d'Erling Haaland, grand artisan du triplé de Manchester City avec Ligue des champions-Premier League-FA Cup, et celui de Kylian Mbappé, finaliste de la Coupe du monde et auteur d'un triplé avec la France en plus de son titre de champion de Ligue 1. A ces trois-là pourrait s'ajouter Kevin De Bruyne, le maître à jouer des Skyblues. Le vainqueur succèdera à Karim Benzema, sacré l'an dernier.

Chez les femmes, Aitana Bonmati part archi favorite, forte de son sacre surprise en Coupe du monde féminine avec l'Espagne et de son titre en Ligue des champions avec le Barça.

Tous les nommés seront dévoilés à partir de 18h30 et jusqu'à 21h sur la chaîne l'Equipe.

