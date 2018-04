Clément Diop n'a pas abandonné son rêve de participer à la Coupe du monde

Il n’a pas pris part aux deux dernières rencontres amicales des "Lions", contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie-Herzégovine (0-0). Mais, le gardien sénégalais de la MLS, Clément Diop s’intéresse toujours à la Tanière et se dit plus que jamais candidat pour le Mondial 2018.



« Mes objectifs sont d’être titulaire dans les prochaines semaines, d’aller à la Coupe du monde et de devenir le gardien titulaire du Sénégal quand mon heure sera venue. Et montrer ainsi au sélectionneur, à mes coéquipiers et au peuple sénégalais qu’ils peuvent compter sur moi », a fait savoir le gardien de 24 ans de l’impact Montréal, un club canadien.



Avec Record