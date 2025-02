Climat social : Guy Marius Sagna reçu par Abass Fall

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institution Abass Fall, a reçu en audience hier mardi le député Guy Marius Sagna, a indiqué mercredi le ministère sur sa page Facebook à 24 heures de la rencontre entre le gouvernement et les différentes centrales syndicales.



« Les deux personnalités ont eu une séance de travail fructueuse, au cours de laquelle elles ont échangé sur les conditions de travail des salariés, en abordant des questions cruciales pour l’amélioration du climat social et des droits des travailleurs dans le pays », a détaillé le ministère.



Ces derniers jours, les syndicats des secteurs de la santé, du travail et des enseignants ont menacé de paralyser le pays avec des grèves observées par certains. Ces syndicats déplorent l'absence de dialogue avec les autorités.



Dans le cadre du Pacte de Stabilité Sociale, l'État octroie chaque année une subvention de 300 millions de F CFA aux quatre centrales syndicales les plus représentatives. L’annonce a été faite par Abass Fall, qui a précisé que la première avance de ces fonds a déjà été signée, lors d’une émission à Walfadjri (chaine privée).