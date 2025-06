Clôture de la session unique de l'Assemblée nationale ce lundi : voici les détails de la cérémonie

La session ordinaire unique de l’Assemblée nationale s’achèvera ce lundi 30 juin 2025. Ismaïla Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale et président de la Commission d’organisation de la session de clôture, supervise les préparatifs de cette cérémonie marquante de l’agenda parlementaire.



Joint par Le Soleil, il a détaillé l’ordre du jour de cet événement que la nouvelle législature souhaite replacer au cœur du débat républicain. Il a indiqué qu'El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a convié à cette plénière solennelle ses homologues de la Gambie, Fabakary Tonbong Jatta, et de la Mauritanie, Mohamed Bemba Meguett.



De plus, Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des Représentants du Maroc, se fera représenter par Abdel Fassi-Fihri, tandis que le premier vice-président du Parlement marocain sera également présent, a précisé Ismaïla Diallo.



El Malick Ndiaye a aussi invité d’anciens présidents de l’Assemblée nationale du Sénégal à assister à la cérémonie. Concernant le déroulement, Diallo a expliqué que le président de l’Assemblée nationale prononcera une allocution, suivie d’un discours du ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall.



« Il est normal que le ministre, qui nous a accompagnés tout au long de la session, partage son analyse sur l’ambiance de travail et formule des recommandations pour le fonctionnement de l’Assemblée », a-t-il souligné.



Enfin, les chefs des Parlements invités prendront également la parole devant la représentation nationale.