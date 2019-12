Clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives en Guinée

La procédure du dépôt des candidatures pour les élections législatives a pris fin à minuit lundi soir.



Selon la commission électorale, 33 partis politiques ont déposé les dossiers de leurs candidats.



Parmi eux ,12 ont des candidats sur la liste nationale et uninominale, 17 uniquement en liste nationale et 4 en liste uninominale.



Les principaux partis de l'opposition qui dénoncent les conditions de préparation des législatives n'ont pas présenté de candidats.



Un communiqué signé par les 4 plateformes des partis d'opposition la semaine dernière annonçait leur non-participation à ces élections.



L'opposition parle d'un processus biaisé et met en cause l'enrôlement des électeurs.



Les opposants exigent par ailleurs que le gouvernement termine le processus d'installation des élus locaux issus des élections locales de février 2018.



Toutefois selon notre correspondante, certains des partis membres de la plateforme de l'opposition ont déposé des candidatures.



Il s'agit notamment de l'UDG (Union Démocratique de Guinée) de l'homme d'affaire Mamadou Sylla , de L'UFD (Union des Forces Démocratiques) de Baadiko Bah .



Baadiko et ses camarades de l'UFD, déclarent qu'ils n'ont l'intention d'abandonner le terrain au pouvoir comme l'espère selon eux le régime .



Le mandat des 114 députés guinéens a pris fin depuis l'année dernière et les principaux partis d'opposition promettent d'user de tous les moyens légaux pour empêcher la tenue des législatives du 16 février prochain.