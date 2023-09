Coalition YAW: la Conférence des leaders crée un autre groupe WhatsApp pour se débarrasser de Khalifa Sall et Moussa Tine

Après avoir constaté comme indiqué dans un communiqué, la participation de Taxawu Sénégal au dialogue politique convoqué par le Président Macky Sall, la conférence des leaders de Yewwi a cessé de considérer Khalifa Ababacar Sall comme un de ses membres. Donc pour se débarrasser de lui, elle a arrêté de le convoquer à ses réunions en même temps que Moussa Tine dont la proximité avec Khalifa Sall n'est un secret pour personne.



"Comme nous avions un groupe WhatsApp par lequel on recevait les convocations pour les réunions, le président (ndlr: Habib Sy) a d'abord commencé par lancer des invitations individuelles. C'est par la suite que nous avons créé un autre groupe WhatsApp sans ajouter Khalifa Sall et Moussa", confie un des leaders de la coalition à nos du journal Les Echos.



Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko ont été certes des piliers de la coalition Yewwi Askan Wi, mais leur absence pour des raisons diverses ne semble pas affecter pour autant les activités de la conférence des leaders, même si elle ne communique plus autant qu'avant. La conférence des leaders se réunit nous dit le journal, chaque semaine, minimum deux fois.