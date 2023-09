Colombie : le président d’un club de deuxième division abattu par balles après la défaite de son équipe

Président du club du Tigres FC depuis 2016, Edgar Paez a été tué samedi soir par deux motards, alors qu’il rentrait à son domicile avec sa fille après la défaite de son équipe contre l’Atletico FC (2-3), en D2 colombienne



Les résultats de football ont décidément des conséquences insensées en Colombie. Le 2 juillet 1994, l’ancien défenseur de la sélection Andrés Escobar était ainsi assassiné à Medellin, dès son retour de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis, durant laquelle son but contre son camp face aux USA (1-2) avait entraîné l’élimination colombienne au premier tour.



Près de trente ans plus tard, le président du Tigres FC, un club de deuxième division colombienne, a à son tour été tué par balles, samedi à Bogota, après une défaite de son équipe contre l’Atletico FC (2-3). Edgar Paez rentrait chez lui en voiture, accompagné de sa fille, quand deux hommes à moto ont ouvert le feu.



Le Tigres FC a annoncé dès dimanche la disparition de son dirigeant de 63 ans, abattu à proximité du stade Techo de Bogota, où s’était déroulé le match face à l’Atletico FC.



Selon plusieurs médias locaux, sa fille n’a pas été touchée et les autorités ont ouvert une enquête. D’après les premiers éléments, la vidéosurveillance montre que les tueurs suivaient le véhicule depuis quelques minutes avant de passer à l’action et de tirer sur le dirigeant à plusieurs reprises.



Les paris sportifs en toile de fond ?

« La famille des Tigres et la communauté sportive sont dévastées par cet événement, a déclaré le club dans un communiqué. Son engagement envers l’équipe et son dévouement au développement du sport dans notre région ont laissé une marque indélébile chez tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. »



En poste depuis 2016, Edgar Paez a rapidement été pris en charge par les secours et il est finalement décédé à son arrivée dans un hôpital de Bogota. Selon deux dirigeants s’exprimant sous couvert d’anonymat (on les comprend), les causes de cette attaque pourraient être liées à des paris sportifs, et non donc à cette défaite du week-end. Un lien qui n’a pas été établi par l’enquête jusque-là.



20minutes.fr