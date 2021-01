Colombie: plusieurs ex-chefs des Farc accusés de crimes contre l'humanité pour séquestration

Huit anciens chefs de l'ex-guérilla des Farc ont été mis en accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le tribunal de paix, pour la séquestration de plus de 21 000 personnes durant le conflit armé en Colombie.«Priver les personnes de leur liberté et poser des conditions à leur libération a été un crime de guerre, en particulier celui de prise d'otages», a déclaré jeudi la magistrate Julieta Lemaitre, en annonçant la plus importante décision de ce tribunal spécial, depuis sa création suite à l'accord de paix signé en 2016 avec les Farc.