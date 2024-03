Comité Exécutif de la FSF : évaluation de la participation du Sénégal à la CAN et avenir d’Aliou Cissé en discussion

Après l'élimination du Sénégal en huitième de finale à la Coupe d'Afrique des nations le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) se penchera jeudi prochain sur le bilan de la campagne de Aliou Cissé et ses « Lions ». Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour.



D’après Les Echos, les fédéraux vont d'abord adopter le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 10 août 2023 et celui de la réunion du Comité, exécutif du 22 décembre 2024. Ils vont aussi aborder les questions liées aux compétitions nationales (point sur les différentes compétitions professionnelles et amateurs) avant de de se pencher sur les compétitions internationales dont le point essentiel se trouve être l'évaluation de la CAN Côte d'Ivoire 2023.



L'autre point majeur sera l'évaluation de la Coupe du monde de Beach Soccer. Pour leur retour sur la scène mondiale, les hommes de Mamadou Diallo n'ont pu franchir le cap des huitièmes de finale, informe le journal.