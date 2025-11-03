Commande publique 2023 : une croissance de 2 864 milliards de francs CFA et une forte présence étrangère (Rapport)

Le marché de la commande publique au Sénégal a atteint un volume record de 2 864 milliards de francs CFA en 2023, contre 1 217 milliards enregistrés en 2022. Selon un rapport de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), publié le 30 octobre 2025, cette croissance notable reflète l'ampleur des investissements publics dans différents secteurs.
Dans cette dynamique, les entreprises locales ont réussi à s'imposer en remportant la moitié des marchés en valeur. En incluant les entreprises communautaires de la sous-région, leur part atteint près de 60 %, confirmant leur compétitivité. Selon toujours le rapport, la présence étrangère reste, toutefois, très forte.
"Les entreprises chinoises ont décroché 37 milliards de francs CFA, talonnées par les entreprises françaises avec 365 milliards. Le Mali se distingue avec 259 milliards grâce aux projets des universités de Matam et de Tambacounda, tandis que l'Espagne atteint 222 milliards". Ces performances portent la part étrangère à 41 %, un niveau supérieur à celui de l'année précédente.
Au-delà de la concurrence entre acteurs économiques, c’est la nature des procédures de passation qui retient l'attention dans le rapport. Bien que la quasi-totalité des marchés (en nombre) soit passée par des procédures concurrentielles, un déséquilibre majeur apparaît dès que l'on observe les montants engagés. "L'entente directe concentre à elle seule 1 139 milliards de francs CFA, soit 40 % du volume financier total ".
À côté, les procédures "concurrentielles atteignent 1 623 milliards F Cfa, alors que les offres spontanées négociées s'élèvent à environ 102 milliards de F Cfa".
