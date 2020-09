Commémoration des 18 ans du Joola: la député Coumba Ndiaye Kane fait le link entre la rébellion et le naufrage et demande à Macky de venir à Ziguinchor assister à la cérémonie

La députée Coumba Ndiaye Kane était ce samedi matin à la Place du souvenir où s’est tenue une commémoration très sobre du 18ème anniversaire du naufrage du Joola. Elle est revenue sur le contexte dans lequel cette tragédie a eu lieu et fait un link entre l’insécurité qui régnait sur les routes et la ruée des populations vers le bateau qui reliait la Casamance à Dakar. Elle a également appelé le chef de l’Etat à se déplacer à Ziguinchor pour assister une fois à la cérémonie d’hommage rendu aux victimes.



Le président du Comité d’Initiative du Mémorial pour les victimes Samsidine Aidara s’est également dit déçu que 18 ans après on soit là à parler du renflouement du navire. Regardez !