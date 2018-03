Commende publique : 2512 milliards de F CFA immatriculés en 2016

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a présenté jeudi son rapport 2016 sur l'état des octrois des marchés publics au Sénégal qui sont chiffrés durant cette année à 2512 milliards de francs Cfa. En effet, les projets de marchés préparés par les autorités contractantes, sont renseignés dans leurs plans de passation des marchés publics transmis à l’ARMP et à la DCMP et publiés sur le site des marchés publics, par souci de transparence.



Au total, 705 plans de passation des marchés (PPM) recensant 27 043 projets de marchés ont été publiés en 2016, avec 2631 révisions. S’agissant des prévisions en valeur, les marchés de travaux dominent avec 68%, suivis des marchés de fournitures, 23%, et enfin des marchés de prestations intellectuelles et services, respectivement 5% et 4%.



Les demandes de renseignements et de Prix (DRP) à compétition restreinte apparaissent comme la procédure la plus usitée par les autorités contractantes. En nombre, elles représentent près de 71% des prévisions de marché. En valeur, les Appels d’offres ouverts dominent largement les autres modes de passation avec 90% du total des prévisions.