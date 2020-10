Comment Macky Sall a annoncé le « remaniement en profondeur » en Conseil des ministres ?

Ce fut un silence de cimetière mercredi au Palais, dans la salle où se tenait la réunion du conseil des ministres. Ce, après que le président Macky Sall, en pleine séance, a fait savoir aux membres de son gouvernement son intention de délivrer un message.



« Je voulais délivrer un message à la fin de la rencontre. Mais comme certains membres du gouvernement doivent aller me représenter à Kaolack (au centre du Sénégal, en raison de la célébration du Gamou), je vais le faire maintenant », a dit le chef de l’Etat.



Il a poursuivi : « Ce n’est pas évident de servir son pays. Parfois ça marche, parfois il y a des soucis. Je ne suis pas un homme pressé. On parle depuis mois de remaniement. J’ai pris le temps d’évaluer, d’analyser et un changement s’impose pour mieux servir nos compatriotes ».



A l’endroit de ses ministres, Macky Sall a tenu à les remercier avant d’annoncer le changement qu’il envisage faire. « Je tenais tous à vous remercier. Je vais faire des changements en profondeur mercredi ou jeudi dans le gouvernement et dans les institutions ».