Comment la future politique commerciale américaine pourrait affecter les économies africaines?

Des véhicules d'Afrique du Sud aux exportations de diamant ou de pantalons du Lesotho, en passant par la vanille malgache et le cacao ouest-africain, les exportations africaines seraient davantage pénalisées qu'en 2017 par le nouveau programme protectionniste de Donald Trump, s'il gagnait l'élection.



« Pendant le premier mandat de Trump, les impacts avaient été assez limités en ce qui concerne l'Afrique puisque les mesures protectionnistes visaient un nombre très restreint de produits comme l'acier ou l'électroménager, rappelle Julien Marcilly, chef économiste chez Global Sovereign Avisory. Cette fois-ci, s'il venait vraiment à mettre des droits de douanes de 10 à 20% sur toutes les importations, les effets seraient plus notoires, notamment pour les pays qui exportent beaucoup vers les États-Unis. Et en partie ceux qui exportent des produits manufacturés. »



Les exportations africaines souffriraient aussi indirectement, explique l'expert, des droits de douanes massifs annoncés sur les produits chinois : « Les économies qui exportent beaucoup vers la Chine pourraient être aussi affectés dans un deuxième temps du fait du ralentissement de l'économie chinoise. »







Seraient alors les plus touchées les exportations de matières premières africaines, pétrole et métaux. Les métaux africains de la transition énergétique, seraient les plus pénalisés en cas de victoire de Kamala Harris.



Historiquement, les relations ont toujours été un peu plus tendues avec les républicains, ce qui peut ajouter un peu plus de pression sur les pays africains. Un candidat républicain risque d’être plus populiste, avec des politiques plus nationalistes, aux détriments des pays en voie de développement. N'oublions pas que les investissements américains sont très importants sur le continent, il y a environ 600 sociétés américaines présentes en Afrique. Donc, si le résultat de cette élection est un gouvernement qui est un peu plus à droite, cela aura clairement un impact sur nos relations.