Comment le Pds comptait sortir Karim Wade de la prison avant d’être gracié ?

Le Parti démocratique sénégalais préparait un coup contre le gouvernement de Macky Sall pour sortir Karim Wade de la prison, avant qu’il ne soit gracié par le chef de l’Etat. L’ancien cadre du Parti, Boubacar Ba, proche de la famille Wade a dévoilé la stratégie qu’ils avaient mise en place jusqu’à son blocage.



Babacar Ba, par ailleurs ex- Directeur général de l’Office pour l’emploi des jeunes de la banlieue (Ofejban), a fait cette révélation de taille dans une interview avec Source A. « C’est moi, qui ai proposé la candidature de Karim Wade, avant que son procès ne démarre, pour en faire une arme politique. C’était la démarche pour le faire sortir de prison ».



Et M. Ba de poursuivre « Comme on a fait en 1988, lorsque Me Wade a été arrêté. Quand nous avons dit à Abdoulaye Wade, nous allons vous sortir de là, demain, il m’a dit : tu parles. Je prends à témoin Joseph Ndong, l’ancien ministre des Sports, le Doyen Abdoulaye Bathily, Landing Savané qui était en prison avec Abdoulaye. C’est cette même démarche que nous avons utilisée, avec Karim Wade ».



« Et Nous sommes allés voir un responsable, porte-parole du Pds, qui était malade, à qui nous avons soumis le problème. Il y avait un autre leader du Pds, proche et membre de la famille de Karim Wade, comme je le suis », explique l’ancien cadre du Pds qui ajoute ceci: « Ils ont bloqué la proposition. Mais, quand cela est tombé dans l’oreille d’Abdoulaye Wade, trois mois, quatre mois après, c’était trop tard. Il a dit, c’est une très bonne idée. Ce Pds-là, où certains leaders ne se battent que pour leurs propres images, va mourir de sa belle mot».