Comment savoir si votre téléphone portable a été piraté et ce que vous pouvez faire pour l'éviter

La batterie de votre téléphone dure très peu ? Consommez-vous vos données en quelques jours ?



Ne paniquez pas. Il est peut-être temps de changer d'appareil ou d'ajuster votre forfait de données.



Mais attention, ces symptômes peuvent aussi indiquer qu'un hacker manipule votre téléphone portable.



Une faille de sécurité sur votre téléphone peut compromettre votre identité, votre confidentialité et vos ressources à votre insu.



Et les méthodes des hackers deviennent de plus en plus efficaces et indétectables.



Heureusement pour tout le monde, il existe des signes permettant de suspecter si notre téléphone a été piraté et quelques astuces pour l'éviter.



Comment savoir si votre téléphone a été piraté ?

Comme nous vous l'avons dit au début, si votre téléphone consomme trop rapidement les données de navigation, cela pourrait être un signal d'alarme.



"Il est vrai qu'il existe de nombreuses raisons à une consommation élevée de données (par exemple, utiliser davantage une application). Mais si vous utilisez le téléphone de la même manière et que votre consommation de données a explosé, il est temps d'enquêter", recommande Norton. Société américaine de sécurité informatique.



Norton demande également d'être attentif à la consommation de la batterie. Si vos habitudes téléphoniques n'ont pas changé et que la charge prend moins de temps que d'habitude, votre téléphone a peut-être été piraté.



Kaspersky, une autre entreprise leader dans le domaine de la sécurité informatique, donne un autre signe possible de piratage.



« Un téléphone piraté peut donner toute sa puissance de traitement aux applications suspectes du pirate. Cela peut ralentir votre téléphone. D'autres signes peuvent être des blocages ou des redémarrages inattendus », note Kaspersky.



Kaspersky et Norton vous conseillent également de surveiller de près toute activité inattendue sur votre téléphone.



Il peut s'agir d' applications soudaines que vous ne vous souvenez pas avoir installées ou d'appels ou de messages que vous n'avez pas passés.



Kaspersky conseille de vérifier vos comptes de messagerie et de réseaux sociaux. Cela peut être un signe de danger si on vous demande de changer votre mot de passe ou si des emplacements d'accès inhabituels apparaissent.



« Lorsqu'un pirate informatique s'introduit dans votre téléphone, il tentera de vous voler l'accès à vos comptes les plus précieux », explique la société fondée en Russie.

Comment prévenir une faille de sécurité sur votre téléphone ?



Votre appareil peut être piraté de différentes manières.



Vous devez être prudent lorsque vous téléchargez des applications, car certaines d'entre elles peuvent contenir des virus. L'idéal est de choisir des applications dans les stores Google ou Apple par exemple.



« Si vous recevez un e-mail ou un SMS d'une personne que vous ne connaissez pas, évitez de cliquer sur un lien ou de télécharger une pièce jointe . Ceux-ci peuvent également inclure des logiciels malveillants », souligne Norton.



« Il est très facile pour les pirates de se connecter à votre téléphone en Wi-Fi ou en Bluetooth, alors désactivez-les si vous n'en avez pas besoin car l'attaque peut arriver sans prévenir », conseille la société de sécurité McAfee.



"Si vous vous faites pirater dans un espace public, si vous éteignez le téléphone, vous pouvez arrêter le piratage. C'est une méthode de prévention efficace", ajoute-t-il.

Comme recommandé, Kaspersky conseille également de garder votre téléphone avec vous tout le temps et de ne pas le perdre de vue, de ne pas enregistrer les mots de passe sur votre appareil et de garder toutes vos applications à jour.



Que faire si votre téléphone a déjà été piraté ?

Si, malgré le suivi des conseils, un pirate informatique a réussi à manipuler votre téléphone, il est important d'être clair sur les étapes à suivre pour se débarrasser de l'intrusion.



Tout d'abord, Norton recommande d' alerter vos contacts que votre téléphone a été piraté. De cette façon, ils peuvent éviter de cliquer sur tout lien suspect qu'ils reçoivent de votre part.



Ensuite, vous devez désinstaller toutes les applications suspectes.



Source : BBC