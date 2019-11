Comment un réseau social pourrait sauver la démocratie d'une impasse

Il y a une chose sur laquelle pratiquement tout le monde est d'accord : la scène politique mondiale est fortement polarisée.



Qu'il s'agisse des confrontations quotidiennes du Brexit, des scandales interminables au Capitole ou des gilets jaunes de France, l'espace pour des compromis significatifs s'est considérablement réduit.



Au lieu de cela, c'est le moment de creuser, de se battre, de garder le cap. Pas de capitulation.



C'est le signe d'un malaise plus profond - à mesure que les électeurs se polarisent, les démocraties se paralysent de plus en plus.



Et si ce n'était pas nécessaire ? Et si de nouveaux moyens pouvaient être trouvés pour sortir de l'impasse et rassembler les électeurs ?

À des milliers de kilomètres des controverses autour de Trump et de la sortie de l'UE, une solution a peut-être été trouvée.



Au cours des cinq dernières années, Taïwan a mélangé la technologie et la politique pour créer une nouvelle façon de prendre des décisions.



Et avec certaines limites, il a trouvé un consensus là où il n'en existait pas.



Tout a commencé en 2014, lorsque Taïwan a été scindée en deux par un projet de loi sur le commerce.



Comme à Hong Kong aujourd'hui, beaucoup craignaient que la loi ne rapproche leur pays de la Chine.



Les manifestants sont entrés dans le parlement et ont commencé une occupation qui a duré des semaines et qui est depuis connue sous le nom de révolution du tournesol parce qu'ils ont utilisé la fleur pour représenter un symbole d'espoir.



"J'étais là la nuit avant qu'ils n'entrent", m'a dit Audrey Tang.



Elle a été l'un des principaux membres de la scène florissante de pirates informatiques qui se sont joints aux manifestations à Taiwan.



Et à la suite de l'occupation, le gouvernement leur a demandé de l'aide.



Certains des hackers civiques ont été invités à rejoindre le gouvernement et Tang est devenu le ministre du numérique de Taiwan.



Leur objectif était de concevoir un nouveau processus auquel des personnes de toutes tendances politiques pourraient se joindre et exprimer leurs points de vue.



Mais surtout, le processus devait déboucher sur un consensus que le gouvernement pourrait transformer en de nouvelles lois et de nouveaux règlements.



Leur création a été appelée vTaiwan - le "v" signifiant virtuel - une plate-forme où les experts et autres parties intéressées peuvent délibérer sur des questions litigieuses.



Il fonctionne en cherchant d'abord à obtenir des faits objectifs de la part des personnes impliquées.



Ensuite, les utilisateurs communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un réseau de médias sociaux spécialisé appelé Pol.is, qui leur permet de rédiger des énoncés sur la façon de résoudre un problème et de répondre aux suggestions des autres en étant d'accord ou non avec eux.



Une fois qu'un "consensus approximatif" a été atteint, des réunions en direct ou en face à face sont organisées afin que les participants puissent rédiger des recommandations spécifiques.



Le premier test de la plate-forme a été de réguler Uber.



Le service d'appel se développe rapidement à Taïwan, mettant en colère l'industrie traditionnelle du taxi, car la société américaine n'exige pas que ses chauffeurs soient titulaires d'une licence professionnelle ou du même type d'assurance, et ne paie pas les mêmes taxes que les sociétés locales.



Les clients, cependant, ont bénéficié de tarifs moins chers et d'une commodité accrue.



Pour sortir de l'impasse, vTaiwan a invité des groupes impliqués à rejoindre son espace en ligne.



Pol.is a réussi à illustrer les contradictions.



Il a parcouru les nombreux axes d'accords et de désaccords et a dessiné une carte pour montrer à chacun sa place exacte dans le débat.