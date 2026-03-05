Coopération internationale : Moussa Natal Batraki de l'OEACP reçu au Palais de la République

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce jeudi 5 mars 2026 à M. Moussa Natal Batraki, Secrétaire général de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Cette rencontre de haut niveau a permis de dresser un bilan d’étape des activités de l’organisation et d’examiner les réformes structurelles visant à accroître son impact sur le développement économique et social des 79 États membres.



Au cœur des échanges, la volonté de transformer l’OEACP en un acteur plus influent sur l’échiquier mondial. M. Batraki, élu à la tête de l'organisation en 2025, a présenté au Chef de l'État les avancées concernant l'autonomisation financière du groupe et la promotion de la coopération entre les trois régions (Afrique, Caraïbes, Pacifique). L’objectif est de favoriser un partage d’expertises sur des enjeux critiques tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et le commerce intra-OEACP, afin de bâtir une résilience collective.



L’audience a également été l’occasion de discuter du futur des relations avec l’Union européenne. Dans le cadre de l’Accord de Samoa, l’OEACP et l’UE cherchent à moderniser leur dialogue pour mieux répondre aux défis contemporains. Le Président Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement du Sénégal à jouer un rôle moteur au sein de l'organisation pour garantir que ces partenariats soient mutuellement bénéfiques, transparents et alignés sur les priorités de souveraineté des États membres.