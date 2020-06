Commerce illégal de bois: le Sénégal, la Gambie et la Chine cités dans un scandale international

Des groupes de rebelles sénégalais, des autorités gambiennes et des entrepreneurs chinois ont été cités dans un scandale international relatif au commerce illégal de bois. Une étude de l’Agence d’Investigation Environnementale (AIE) a révélé que 1,6 million de palissandres sont passés par les mains de trafiquants gambiens au cours des huit (8) dernières années, pour un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars soit plus de 290 milliards de F Cfa.



Le journal "Les Echos" qui donne l'information, renseigne que le palissandre est l’arbre qui subit le plus la contrebande au monde, pour un chiffre d’affaire annuel total d’un milliard de dollars. Selon l’étude de l’AIE, la Gambie fonde une grande partie de son économie sur le commerce du bois. Rien qu'en 2017, ce bois représentait environ 50% de ses exportations. Pourtant, cette plante a été définie comme un danger depuis 2012 en Gambie et pour cela, elle est protégée par diverses lois nationales.



Mais l’étude a révélé que le pays continue de vendre cette espèce végétale à l’étranger. Pis, il existe un écart entre les importations de bois de Gambie déclarées par des Etats tels que la Chine et les exportations des manières déclarées par le pays africain. Une différence qui concernerait précisément la partie du bois de rose cachée par les autorités gambiennes.



Selon toujours le rapport, la contrebande de bois de rose commence au Sénégal, où le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) abat les arbres et les vend illégalement à la Gambie voisine, afin de financer sa lutte pour l’indépendance avec le produit (…).