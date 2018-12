Commercialisation de l’arachide : Macky Sall offre un cadeau de Noël aux cultivateurs

Les paysans n’auront pas de soucis à se faire cette année si l’on en croit le chef de l’Etat Macky Sall. Ce dernier qui a présidé mercredi 12 décembre le traditionnel conseil des ministres, a donné ses instructions aux services compétents, afin que la campagne de commercialisation de cette année se passe sans couacs.



«Abordant la Campagne de commercialisation agricole, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement l’impératif d’assurer, au niveau central et à l’échelle territoriale, le suivi permanent du déroulement adéquat de la campagne de commercialisation agricole ouverte depuis le 1er décembre 2018», a informé le communiqué sanctionnant cette réunion.



Sur sa lancée, Macky Sall qui est déterminé à ce que tout se passe dans les règles de l’art en cette période de pré-campagne électorale a demandé «au Gouvernement de veiller au fonctionnement optimal des points de collecte, de mettre en place un dispositif approprié de financement et de paiement des opérateurs et producteurs et d’accorder une attention particulière à l’accélération - sous l’encadrement de l’Etat - du déploiement rapide des actions commerciales des huiliers en direction des agriculteurs et autres opérateurs de la campagne.»



Cette posture du Président Sall va ravir les agriculteurs, opérateurs et autres, eux qui restaient des mois sans voir la couleur de leur argent après avoir pourtant vendu leur récolte.