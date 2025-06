Commission mixte franco-malgache: «Il est légitime que les Îles Éparses appartiennent à Madagascar»

C'est entre les murs du Quai d'Orsay, à Paris, que la délégation malgache tentera de défendre la souveraineté de la Grande-Île sur ces territoires inhabités, mais riches en biodiversité et donnant accès à de vastes zones économiques exclusives. Dirigée par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, cette délégation est principalement composée de juristes et de spécialistes en relations internationales. Djacoba Oliva Tehindrazanarivelo, ambassadeur de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations unies à Genève, et Harifera Elisa Rabemananjara, diplomate et spécialiste en relations internationales, en font partie, tout comme la juriste et ancienne ministre Lalatiana Rakotondrazafy. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, participera également aux négociations.



« Ce comité scientifique sera chargé d'élaborer les arguments techniques, historiques et environnementaux qui serviront à défendre la souveraineté de Madagascar sur ces îles », indiquait un compte-rendu du Conseil des ministres le 18 juin. Dans son dossier, la délégation malgache dispose notamment de deux résolutions des Nations unies, en 1979 et en 1980, demandant à la France « d'entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des Îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar ».



Loin d'une confrontation brutale, les autorités malgaches aspirent à un dialogue constructif. Le président Andry Rajoelina s'est même dit favorable à « une solution commune » pour mettre fin au statu quo qui prévaut depuis 50 ans.