Commune de Sandiara : Aliou Gning de BBY remplace Dr Serigne Diop à la tête de la mairie

Aliou Gning, responsable de l’Apr et de Benno Bokk Yaakaar (BBY) est élu nouveau maire de la commune de Sandiara en remplacement de Dr Serigne Guèye Diop nommé ministre dans le nouveau gouvernement de Ousmane Sonko. Aliou Gning était jusque-là 1er adjoint de la commune de Sandiara. L’élection du nouveau maire a eu lieu à Sandiara et il est arrivé en tête avec 40 voix sur les 55 votants devant Mouhamed Faye, membre du parti Pastef et proche du maire démissionnaire, 14 voix, et Khadim Tine, responsable de l’Apr, 1 voix.