Comores: trois poids lourds se déclarent candidats pour la présidentielle, dont le président Azali

« Je ne suis ni meilleur ni plus intelligent que vous, vous vous êtes juste convenu de faire de moi votre candidat ». C’est en ces termes que le président Azali Assoumani a officialisé dimanche sa candidature sur l'île d'Anjouan, bien que celle-ci ne faisait guère de doute dans le pays. Azali est en fonction depuis son retour au pouvoir en 2016.



Du côté de ses adversaires, on retrouve son ancien et tout-puissant ministre de l’Intérieur, ancien porte-parole du gouvernement, Mohamed Daoudou. Remercié en 2021, il a rejoint les rangs de l’opposition comorienne. Daoudou portera les couleurs du parti Orange, désormais seule formation de l’opposition à avoir des députés à l’Assemblée nationale.



Troisième candidat à se déclarer : Mouigni Baraka Saïd Soilihi du parti RDCE, a dirigé l’île de la Grande Comore de 2011 à 2016. Ce scrutin sera sa troisième tentative pour parvenir à la magistrature suprême.



Cinq autres candidats se sont déjà fait connaître, dont celui du principal parti de l’opposition : le Juwa de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, en détention depuis 2018 et condamné à perpétuité pour haute trahison dans l’affaire dite de la citoyenneté économique.