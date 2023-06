Comparution de Donald Trump: l'ancien président peine à organiser sa défense

Lorsqu’il est arrivé à Miami le lundi 12 juin, à la veille de sa comparution, Donald Trump cherchait encore un avocat susceptible de rejoindre son équipe. Car deux de ses avocats ont démissionné la semaine dernière, juste après son inculpation - et selon la loi de Floride, ses avocats doivent être inscrits au barreau de l’État, ou recommandé par un de ses membres.



Plusieurs éminents avocats de Floride auraient déjà refusé de défendre l'ex-président, selon le Washington Post. Et la recherche est d’autant plus difficile, croit savoir le journal, que l’équipe de Donald Trump serait divisée quant à la stratégie de défense à adopter. Certains veulent une stratégie politique : accuser le ministère de la Justice de faute, et d’utiliser le système légal contre leur client, d’autres au contraire pensent qu’il est possible de remporter le procès avec un jury bien sélectionné.