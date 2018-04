Concertations sur la crise scolaire à partir de ce lundi: la Cosydep demande aux acteurs de taire leurs divergences pour sauver l'année

Les concertations entre le gouvernement, les enseignants et les parents d’élèves vont démarrer ce lundi, pour trouver un réaménagement du calendrier de l’année scolaire pour sauver l’année. Une occasion pour la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) d’appeler les acteurs à lâcher du lest. Elle demande ainsi à l’Etat et aux syndicats de taire leurs divergences pour une résolution définitive de la crise scolaire



«Nous sommes heureux qu’il ait des évolutions. Mais, espérons que les organisations syndicales vont s’entendre rapidement au tour de points d’accord pour qu’on puisse voir comment réaménager le calendrier scolaire pour avoir une année valide », a déclaré Le président du conseil d’administration de la Cosydep.



Selon Moussa Mbaye, «la Cosydep n’a cessé de travailler avec des acteurs notamment les organisations syndicales». Pour lui, «on n’aurait pas dû en arriver à ce stade où parents d’élèves et tout le pays sont en stress. Car, a-t-il informé, «la Cosydep a fait des alertes en 2015, en 2016. Nous avons tout fait avec des acteurs pour qu nous puissions aller vers une stabilisation définitive pour s’attaquer au véritable problème», a-t-il renseigné.