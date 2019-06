Concessions pétrolières à Petro Tim: « J’avais dit à (Macky Sall) qu’on a été trompés », révèle Adoul Mbaye

L’affaire BBC, Aliou Sall et Pétro Tim continue de faire couler beaucoup d’encre. L’ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye qui avait signé de faux documents a réagi. M. Mbaye dit avoir attitré l’attention du président Macky Sall, mais ce dernier n’a pas voulu réagir.



« C’est quand j’ai quitté le gouvernement qu’un de vos confrères a attiré mon attention en me disant : +Monsieur le Premier ministre, vous avez signé un décret qui pose problème+. C’est en 2015 que j’ai commencé à faire des investigations. J’ai rassemblé un maximum d’informations et je me suis rendu compte qu’il y avait un mensonge », dit-il.



Abdoul Mbaye dit avoir attiré l’attention du président Macky Sall. « Je suis signataire du décret, mais je suis le seul à avoir dit ce que décret est faux. J’ai dit au président de la République que c’était faux, qu’on a été trompés, de faire une enquête pour savoir pourquoi. Mais il ne l’a pas fait. Je lui ai demandé cela il y a trois ans ».



A la question de savoir pourquoi avoir accepté de contresigner un décret qui pose problème, l’ancien PM répond. « Parce que c’est comme ça que ça se passe. Tous les décrets sont signés comme ça. Le gouvernement est un organe collégial. Il y a un ministre qui travaille le projet, qui est signé par le président de la République avant que le Premier ministre ne contresigne ».