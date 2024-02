Conclusions du dialogue : Macky Sall recevra le rapport le 4 mars, avant de saisir le Conseil constitutionnel

En Conseil des ministres, le président de la République a débuté son allocution en exprimant sa gratitude envers tous les participants et les parties prenantes du Dialogue national. Ainsi, après deux jours de dialogue, Macky Sall indique qu’il va recevoir le rapport lors d’une audience prévue le lundi 04 mars 2024.



« A l’entame de sa communication, le Président de la République a remercié et félicité les participants et toutes les parties prenantes au Dialogue national qui ont répondu à son invitation, à l’occasion de cette concertation, tenue les 26 et 27 février, qui a, encore une fois, démontré la grandeur et le sens des responsabilités du peuple sénégalais, ainsi que la vitalité et le rayonnement de notre démocratie », souligne le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 28 février.



« Le Chef de l’Etat a salué l’esprit constructif et républicain qui a marqué les travaux avec des propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues, le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l’élection présidentielle », ajoute le document.



Dans cette dynamique, le président de la République recevra le « rapport du dialogue national, lors d’une audience prévue le lundi 04 mars 2024 », peut-on lire dans le communiqué.



Conformément à l’article 92 de la Constitution, Macky Sall saisira le « Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national ».