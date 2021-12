Concours Miss monde : La candidate Ivoirienne Olivia Yacé testée positive au COVID-19

Le concours Miss monde se poursuit à Puerto Rico, un pays d'Amérique Latine. Malheureusement pour la Côte d’Ivoire, sa candidate, Olivia Yacé est déclarée positive au Covid-19.



Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 figure parmi les candidates du concours Miss monde. Jusque-là, la fille du maire de Cocody, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a fait des prestations de haut vol. Malheureusement, cette belle aventure risque de connaître un épilogue désastreux car Olivia Yacé, selon plusieurs sources concordantes, est atteinte du Covid-19.



L’on ignore pour l’heure, les circonstances dans lesquelles elle a chopé le coronavirus. Toutefois, cette nouvelle risque de sonner le glas pour bien des Ivoiriens qui voyaient leur ressortissante sur le toit du monde.



Il faut savoir que la presse du Puerto Rico, le pays où se déroule actuellement le concours Miss monde, avait fait une série d’articles pour indiquer que des candidates au plus prestigieux concours de beauté dans le monde, seront soumises au test PCR.



Olivia Yacé a déjà fait son 1er test PCR



Mais aucun nom n’avait été avancé. La Miss Côte d’Ivoire 2021 Olivia Yacé a subi, comme bien d’autres, le test PCR. Malheureusement pour elle et pour la Côte d’Ivoire, son test PCR s’est révélé positif.



Selon quelques organisateurs du concours, cette situation n’entrave en rien leur potentiel succès à ce concours de beauté. Pour cela, il faudrait que la candidate ivoirienne fasse un nouveau test et que le résultat s’avère négatif.



4 autres candidates déclarées positives au Covid-19



Selon d’autres sources, en plus d’Olivia Yacé, quatre (4) autres candidates seraient déclarées positives au Covid-19. Les candidates du concours Miss monde 2021 déclarées positives sont placées à l'isolement. Elles auraient devraient, comme l’ivoirienne, passer un nouveau test PCR avant leur passage. Si le résultat s’avère négatif, elles pourront continuer l’aventure dans le cas contraire, ce serait la fin de leur parcours à Miss monde 2021.